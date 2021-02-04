Овен Рыбам не товарищ: какие знаки зодиака ненавидят друг друга

Антипатия между людьми возникает так же легко, как и взаимное притяжение. Наверняка, каждый хоть раз в жизни ловил себя на том, что его может раздражать другой человек просто так, по факту своего существования. Астрологи объясняют это тем, что у каждого знака зодиака есть свои антиподы, поведение которых не укладывается в картину мира смотрящего.

Овен

Представители этого знака на дух не переносят тех, кто руководствуется чувствами и эмоциями. Кроме того, им не понять медлительность в поведении окружающих. Именно поэтому Овны редко сходятся с Рыбами, которым присущи обе эти черты.

Телец

Привыкшие быть в центре внимания Тельцы не могут ровно относиться к тем, кто их игнорирует. Увы, для Овнов и Близнецов они очень часто оказываются пустым местом, что просто выводит их из себя.

Близнецы

Близнецы редко ненавидят кого-то в полной мере. Люди этого знака мудрее — они просто избегают общения с теми, кто им не интересен. Самым скучным знаком зодиака для них является Козерог — он слишком осторожен и не любит экспериментов.

Рак

Представителям этого знака также чужда ненависть. Но им очень не нравится в людях самовлюбленность и спесь. Поэтому нередко у них плохо складываются отношения с Львами и Скорпионами. Иногда это доходит до настоящей вражды.

Лев

Гордые, с чувством собственного достоинства, они не способны снести, если кто-то в чем-то их превосходит. Даже если победа была честной, Львы редко могут простить ее и будут с таким человеком "на ножах". Чаще других унизить царя зверей способны Скорпионы и Козероги.

Дева

Девам редко есть дело до того, какого знака зодиака человек. Однако они не выносят лицемерия и эгоизма, а также неискренности в собеседнике. Поэтому у них может не складываться общение с Весами, Стрельцами и Рыбами.

Весы

Люди этого знака добродушны и легко общаются со всеми. Но если кто-то посмеет указать им на их ветреность и безответственность, не простят. А чаще всего на такое решаются Девы и Раки.

Скорпион

У этого знака есть настоящая противоположность — Стрелец. Они настолько непохожи, что просто вызывают друг у друга неприязнь. Иногда это может дойти до прямого конфликта!

Стрелец

Помимо своего антагониста Скорпиона, который бесит Стрельцов манией величия, люди этого знака плохо понимают Рыб. Им кажется, что у тех какая-то особая, свойственная только им разновидность эгоизма.

Козерог

Серьезным и осторожным Козерогам не понять Близнецов. На их взгляд, те слишком легкомысленно относятся к жизни. Причем, как своей, так и чужой. Такой подход вводит их просто в ступор.

Водолей

Родившимся под этим знаком очень непросто строить общение. Причем со всеми, независимо от знака. Они с трудом открываются, но свои проблемы не афишируют. Поэтому и врагов у них нет. Хуже всего Водолеи строят отношения с теми, кто проявляет агрессию.

Рыбы

Медлительные и робкие Рыбы не понимают Водолеев, готовых сорваться с места ради сомнительной мечты. Их решительность и бескомпромиссность просто выводят их из себя. Кроме того, эмоциональным Рыбам трудно найти общий язык с Овнами и Девами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким зависимостям склонны разные знаки зодиака.