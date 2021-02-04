Видео: перепуганный муж рожающей на снегу жительницы Ленобласти ищет помощи

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 002

Охранник перинатального центра не пустил женщину со схватками через главный вход. Беременная едва не родила малыша на улице.

Фото, видео: Известия / Николай Сиденков; 5-tv.ru

Жительница Ленобласти едва не родила малыша на снегу в лютый мороз. Перепуганный супруг искал помощи в перинатальном центре, но охранник не пустил беременную внутрь. Вопиющий инцидент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, озабоченный муж роженицы бегает вокруг больницы в надежде найти хоть кого-нибудь из врачей. Мужчина пытается проникнуть внутрь помещения, но ничего не получается. Все это время беременная женщина со схватками лежит на снегу возле ворот перинатального центра.

Спасли маму и новорожденного фельдшеры, находившиеся неподалеку от места ЧП в карете скорой помощи. Медики на руках занесли ее в салон служебного авто.

Комментируя ситуацию, представители комитета по здравоохранению Ленинградской области рассказали, что жизни и здоровью мамы и малыша ничто не угрожает. Дежурная бригада оказала им всю необходимую помощь.

Известно, что для женщины это были третьи роды. Сообщалось, что охранник объяснил свой отказ пустить роженицу со схватками в перинатальный центр через главный вход «закрытыми воротами». Мужчина предложил беременной зайти «с другой стороны».

Ранее 5-tv.ru рассказал о чудесном спасении беременной жительницы Иркутска со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19.

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