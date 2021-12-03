Умерла актриса Нина Ургант: Чем запомнилась бабушка династии?

Молодое поколение знает актрису, как бабушку телеведущего Ивана Урганта. Люди постарше, которые выросли в СССР, знают ее как выдающуюся актрису и маму Андрея Урганта — актера и телеведущего. Нина Николаевна начала карьеру в начале 50-х. Впервые Ургант вышла на сцену Академического театра имени Ф. Волкова в Ярославле, а затем продолжила карьеру в Ленинграде.

Какой была жизнь Нины Ургант и какой культурный след она оставила после себя, рассказывает 5-tv.ru.

Нина Ургант — дочь офицера

Будущая актриса родилась 4 сентября 1929-го в городе Луга под Ленинградом. Нина Николаевна имела эстонские корни: ее отец Николай Ургант был обрусевшим эстонцем, которые в то время проживали на юго-западе Ленинградской области. Мама актрисы Мария была русской. Кроме Нины в семье было еще трое детей: Владимир, Галина и Герман.

Отец Нины Ургант служил военным офицером. Из-за его работы семья актрисы часто переезжала в 1930-х, а начало Великой Отечественной войны застало их в латвийском городе Даугавпилс. Нине Николаевне тогда было одиннадцать лет. Глава семьи ушел на фронт, она вместе с мамой, братьями и сестрой осталась в оккупированном вражескими войсками городе. Во время облав на Даугавпилс, Нина и Мария Ургант прятались в подвале дворника, чтобы немцы не «угнали» их в плен в Германию. Их недолюбливали за то, что Николай Ургант был чекистом, но немцам не выдавали.

Нина Ургант в к/ф «Вступление», 1963-й. Фото: РИА Новости

Во время войны Мария устроилась работать в булочную. У нее была возможность приносить детям хлеб, поэтому они не голодали. После освобождения Даугавпилса 27 июля 1944-го, Нина Николаевна вернулась в школу. В эти годы она начала проявлять тягу к творчеству: участвовала в школьных концертах, играла на гитаре и пела военные песни, читала стихи. Одноклассники и учителя называли ее «Нинкой-артисткой».

Через некоторое время после окончания Великой Отечественной войны, семья Ургант перебралась в Ленинград, где Нина поступила в театральный институт имени А. Н. Островского (сейчас Российский государственный институт сценических искусств — Прим.ред). Интересный факт, что она не до конца верила в то, что пройдет конкурс на актерское направление. Чтобы не остаться без высшего образования, Нина Ургант предусмотрительно подала документы на техническую и педагогическую специальности. Но судьба распорядилась в пользу творчества: в 1948-м ее зачислили на курс Татьяны Сойниковой и Владимира Честнокова.

Карьера через провинциальную сцену Нины Ургант

После окончания театрального института в Ленинграде, Нину Николаевну распределили в Ярославский академический театр имени Ф. Г. Волкова. Там она сразу стала звездой. Ургант выдвинули на ведущие драматические и лирические роли. Но в Ярославле актриса проработала недолго. Набравшись опыта, Нина вернулась в Ленинград в 1954-м. Она устроилась в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (сейчас Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом» — Прим.ред).

Актеры Павел Кадочников и Нина Ургант в к/ф «Укротительница тигров», 1965-й. Фото: Kino-teatr.ru

Актриса начала уверенные шаги по карьерной лестнице не только в театре, но и в кинематографе. В тот же году она дебютировала в кино. Нину Ургант пригласили на роль Олечки в фильм «Укротительница тигров». Но несмотря на то, что актрисе даже повысили зарплату в театре после премьеры, картина навредила ее карьере.

«Меня не любят деньги. Я никогда не думала о них. Я всегда работала почти за бесплатно. Я думала только о работе, но богатой мне не случилось быть. Я помню первый гонорар за свою картину „Укротительница тигров“. Я пошла, а хотя я жила в общежитии при театре, я пошла и истратила на пылесос. И мне казалось, что вот это — богатство!» — делилась воспоминаниями о том периоде жизни Нина Николаевна в интервью программе Михаила Чиркова.

Она сыграла отрицательную героиню и советские режиссеры почему-то перестали приглашать ее на серьезные роли. В «черном списке» кинематографа Нина Николаевна была семь лет и играла в основном второстепенных персонажей. Например, она появилась в фильмах «Шли солдаты…» и «Шинель». Ургант посвятила себя игре на сцене. В те годы она получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Актеры Михаил Долгинин и Нина Ургант в спектакле «Петр Гюнт» академического театра драмы имени А. С. Пушкина, 1979-й. Фото: ИТАР-ТАСС / Максим Блохин

«Когда работала в Ленинском комсомоле, да и в Пушкинском, я очень хотела быть богатой. <…> Я получила первое звание Заслуженной артистки и у меня была одна курточка на все сезоны. У меня не было родителей, которые бы оставили мне богатства. У меня была мама, которая нас растила и спасла от смерти. И поэтому, я помню, я прятала обшлага (отвороты на рукаве — Прим.ред), потому что они все были изношенные. И мне хотелось иметь теплую шубку. Я мечтала об этом!» — рассказала она в интервью.

В 1962-м артистка перешла в Ленинградский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (сейчас Александринский театр — Прим.ред). Режиссер-постановщик отдал ей главную роль в спектакле «Перед заходом солнца», в котором она играла на протяжении десяти лет. Постановка сделала ее легендой Александринки.

Триумфальное возвращение в кинематограф Нины Ургант

Новый виток в карьере Нины Николаевной произошел в 1963-м, когда ее пригласили на главную роль в драму «Пока жив человек». Актриса сыграла роль Зинаиды Широковой. По настоящему знаменитой Ургант проснулась после выхода фильма «Белорусский вокзал», где она сыграла Раю в 1970-м. Там же она спел песню «Десятый наш десантный батальон».

Актеры актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов в к/ф «Белорусский вокзал», 1970-й. Фото: РИА Новости

Нина Николаевна получила Государственную премию СССР за роль Дины Милениной в фильме «Премия» и стала уже Народной артисткой СССР. В 80-х актриса стала реже появляться в кино из-за приближающегося пожилого возраста. Ургант снялась в фильмах «Солнечный ветер», «Воскресный папа», «Сказка про влюбленного маляра» и в других. После распада Советского Союза актриса пропала из кинематографа. В 90-х она появилась лишь в одной картине — «Барабаниада». Но Нина Николаевна продолжала работать уже в Александринском театре и быть его ведущей актрисой.

«Для меня сцена — везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной», — сказала она в 2011-м.

В 2000-х легендарная актриса тоже была редким гостем в кино. Ее последними фильмами стали «Азиат» и «Русские деньги».

Личная жизнь Нины Ургант

У актрисы была интересная личная жизнь. Она выходила замуж три раза. Первым мужем Нины Николаевной был актер Лев Милиндер. Они познакомились в студенческие годы и влюбились друг в друга. От него она родила единственного сына Андрея, когда ей было 27 лет. Молодые супруг постоянно ссорились из-за нехватки денег, Нина хотела уйти от Милиндера. Актрисе удалось уличить Льва в измене и развестись с ним, когда сыну было всего несколько месяцев.

Нина и Андрей Ургант в 2014-м. Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

После развода с отцом своего ребенка, Ургант вышла замуж за Геннадия Воропаева, он тоже был актером. Нина любила его, но ей пришлось поставить точку в отношениях из-за его пристрастия к горячительным напиткам.

Третий брак с артистом балета Кириллом Ласкари был самым долгим в жизни Нины Ургант, они прожили вместе несколько лет. Кстати, Ласкари был братом Андрея Миронова по отцу. Кирилл хотел детей, а Нина Николаевна была сосредоточена на карьере. Брак распался.

Иван Ургант с дочерьми и женой Натальей Кикнадзе. Фото: Instagram @urgantcom

У актрисы осталось двое внуков: известный телеведущий Иван Ургант и Мария, которая живет в Нидерландах и замужем за турецким бизнесменом. Также Нина Николаевна застала правнуков. От Ивана у нее остались правнучки Нина, которую назвали в ее есть и Валерия. Внучка Мария подарила звездной бабушке правнуков Эмина и Габриэля.