«Она называла меня Ванята»: Ургант посвятил бабушке трогательный выпуск вечернего шоу

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Телеведущий едва сдерживал эмоции, говоря о родственнице.

Иван Ургант посвятил ушедшей бабушке трогательный выпуск своей вечерней передачи. В честь Нины Ургант ведущий даже переименовал шоу в «Вечерняя Ургант» — в первый и последний раз.

Хотя Иван и старался сохранять выдержку и шутить, было видно — говорить ему совсем непросто. Он поблагодарил родственницу за фамилию, поскольку в ином случае его шоу бы называлось «Вечерний Милиндер».

Иван не раз отмечал: с Ниной у него была особая связь. Они были не просто бабушкой и внуком, но лучшими друзьями. По его словам, знаменитая актриса сочетала в себе удивительную хрупкость и нежность, и в то же время могла ругать внука на чем свет стоял.

«Она называла меня Ванята, а я ее Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения», — поделился он.

Звездные родственники проводили много времени вместе. Бабушка поддерживала и поучала внука. Вот только совсем не оценила актерский талант будущей звезды, о чем прямо и честно рассказала ему по телефону. А после сильно радовалась за успехи Ивана Урганта на телевидении. Если понимала, что эфир прошел не так, как хотелось внуку, искала слова поддержки.

«Вань, ну ладно, зато какой ты красивый!» — подбадривала она.

Вместе они не раз попадали в неудобные ситуации. Так, однажды с бабулей и папой — Андреем Ургантом — Ванятка (так любила называть его Нина) оказался на дне рождении Михаила Боярского. Мальчику на тот момент было всего 12 лет, и сюрприз, ожидавший гостей на торжестве, поверг его в шок: кто-то пригласил стриптизершу.

«Конечно, я не хотел, чтобы мой первый в жизни стриптиз случился при таких обстоятельствах. Я тогда очень громко смеялся, пытался скрыть неловкость ситуации», — рассказал Ургант.

Главная и самая узнаваемая роль Нины Ургант, конечно, была в фильме «Белорусский вокзал». Режиссера картины Андрея Смирнова ведущий и пригласил в качестве гостя. Оказалось, Нина могла вовсе остаться без роли в культовой ленте. Чиновники партии очень хотели видеть на экране другую актрису, и понадобились месяцы, чтобы выбить роль именно для Нины. На площадке она едва сдерживала слезы, но задачу свою знала — и выполнила ее достойно.

Для Ивана «Белорусский вокзал» — один из любимых фильмов. Незадолго до смерти бабушки он вновь пересматривал картину как раз, когда уезжал от Нины, но почему-то теперь с тяжелой грустью в сердце.

«Понимаете, Нина дала нам с ней попрощаться. Она медленно уходила как песок сквозь пальцы. Такое всегда ощущаешь, начинаешь чувствовать себя иначе», — расчувствовался шоумен.

Советская и российская актриса Нина Ургант умерла 3 декабря на 93-м году жизни. В последние годы она боролась с болезнью Паркинсона, которая приковала артистку к кровати. Звездный внук актрисы, телеведущий Иван Ургант показывал любимую бабушку лучшим врачам и возил на консультацию в Израиль. Однако медики ничем помочь не могли. В прошлом году стало известно, что состояние здоровья Нины Николаевны сильно ухудшилось. Она признавалась, что ежедневно страдает от невыносимых болей в позвоночнике и мечтает, чтобы они когда-нибудь прекратились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин выразил соболезнования родным и близким Нины Ургант.