Никому не интересно? Что стало с могилой Нины Ургант спустя полтора года после похорон

Шоумен Станислав Садальский показал свежие фото с места захоронения звезды.

Знаменитый актер и шоумен Станислав Садальский вспомнил свою подругу и коллегу по цеху Нину Ургант. На страничке в социальной сети LiveJournal он показал фото ее могилы и рассказал историю о гастролях по Советскому Союзу.

На кадрах заметно, что на месте упокоения звезды до сих пор нет памятника. Звезда скончалась 3 декабря 2021 года. Родные люди, видимо, решили, что это не так важно сделать.

Простой крест и море цветов: как выглядит могила Нины Ургант после похорон

В начале 80-х актеры в рамках программы «Товарищ кино», которую организовывал Госфильмофонд отправились в турне по СССР. Садальский напомнил, что в те времена не было сотовой связи, интернета и прочих современных удобств. Но зато тогда была любовь к советским актерам.

Актер рассказал, что его и Нину Ургант встречали с цветами и оркестром первые секретари областных комитетов КПСС. Тогда они давали по три концерта в неделю. Актеры выступали в пятницу, субботу и воскресенье. А когда Нина Ургант начинала петь песню Окуджавы «Мы за ценой не постоим», то люди в зрительном зале начинали рыдать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Ирины Макаровой.