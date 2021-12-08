Краско расплакался на церемонии прощания с Ниной Ургант

Народный артист России Иван Краско расплакался на церемонии прощания со своей коллегой Ниной Ургант. Гражданская панихида по звезде «Белорусского вокзала» прошла в Александринском театре Петербурга.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых известный артист с горечью наблюдает, как гроб с телом артистки грузят в катафалк. Слезы душили артиста, и он дал волю эмоциям. Краско достал платок и вытерся.

В последний путь Нину Ургант провожали продолжительными аплодисментами. Ее не забыли ни близкие друзья, ни преданные поклонники. Проститься со звездой советского кинематографа пришли сотни людей, которые искренне любили и ценили талант знаменитости.

В последние годы Нина Ургант боролась с неизлечимым заболеванием — болезнью Паркинсона. Она почти не выходила из дома и не принимала гостей. За ее жизнь и здоровье боролись лучшие медики Израиля, куда ее привез на лечение любимый внук, телеведущий Иван Ургант. Но здоровье Нины ухудшалось с каждым днем. О смерти родоначальницы великой актерской династии стало известно 3 декабря, она ушла на 93-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боярский едва сдержал слезы, прощаясь с Ниной Ургант.