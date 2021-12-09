Простой крест и море цветов: как выглядит могила Нины Ургант после похорон

Народную артистку РСФСР, знаменитую бабушку телеведущего Ивана Урганта предали земле 8 декабря на кладбище в Комарово.

Деревянный крест, простая табличка с именем и годами жизни, пока без памятника и портрета — так выглядит могила народной артистки РСФСР Нины Ургант на кладбище в Комарово через день после церемонии прощания и похорон. Небольшой участок буквально завален цветами и венками, рядом с фотографией актрисы в молодых годах горит лампадка.

Большие венки прислали близкие, есть один от коллектива БДТ имени Товстоногова, другой — с белыми розами — от правительства Санкт-Петербурге, третий — от комитета по культуре Северной столице, четвертый от Александринского театра, пятый… Многие выразили почтение таланту ушедшей из жизни звезды кино и родоначальнице славной артистической династии.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря в возрасте 92 лет. Прощание с актрисой состоялось 8 числа в Александринском театре, которому она посвятила почти всю свою творческую жизнь. На церемонии присутствовали коллеги, друзья, поклонники. Актер Иван Краско, тоже уже пожилой, не смог сдержать слез, когда увидел, как гроб с телом артистки грузят в катафалк. Михаил Боярский, едва не расплакался, признавая дрожащим голосом, что потерял члена семьи, Ургант он считал второй мамой.

В последние годы Нина Николаевна мирилась с неизлечимым заболеванием — болезнью Паркинсона. Она почти не выходила из дома и не принимала гостей. Внук Иван Ургант бабушку, которую звал исключительно Ниной, обожал и берег. Он возил артистку на лечение в Израиль, надеясь на улучшение состояния, но и лучшие врачи мира пока не способны победить этот недуг.

На счету Нины Ургант звания народной артистки РСФСР, она также является лауреатом Государственной премии СССР. Известна широкому зрителю по картинам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и другим, также играла в театре. Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Ивана Урганта о последней встрече с бабушкой.