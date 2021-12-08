«Ушел член семьи»: Боярский едва сдержал слезы, прощаясь с Ниной Ургант

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 177

Михаил Боярский едва сдержал слезы, прощаясь с Ниной Ургант

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv,ru

Тема:
Умерла Нина Ургант

Актер дрожащим голосом произнес трогательную речь о знаменитости, которая стала ему буквально второй мамой.

На прощании с основательницей одной из самых известных актерских династий России Ниной Ургант собрались российские звезды, коллеги артистки, родственники. Проводить в последний путь знаменитость, оставившую такой огромный след в российской культуре, было почти невозможно без слез. Особенно тяжело было тем, для кого Нина Ургант стала не просто товарищем по съемочной площадке, но и родственной душой.

Так, по признанию Михаила Боярского, звезда была для него  членом семьи — настолько доверительные сложились отношения.

«Она для меня была тетей. Это вообще член нашей семьи. Наши два клана, они переплелись между собой. Я обожал компанию. <…> Она, конечно, великая актриса была. Она, как мама для нас была. Ее качества самые простые: материнские, узнаваемые для всех ленинградцев. Она была всегда хлебосольная, всегда внимательная», — сказал артист.

Свою речь он закончил дрожащим голосом, едва сдерживая слезы.

«Я пришел, чтобы знали моя мама и отец, что я передал соболезнования. Тетя Нина — это член семьи, который ушел. Теперь очень-очень пусто. Они были такие настоящие», — отметил Боярский.

Речь народного артиста РСФСР была настолько душевной, что растрогала и других посетителей траурной церемонии, ведь каждому из собравшихся в зале Александринского театра Нина Ургант запала в сердце. 

Ранее 5-tv писал, что президент России Владимир Путин лично выразил соболезнования родным и близким Нины Ургант.

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