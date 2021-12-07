Ургант о последней встрече с бабушкой: «Нина дала нам с ней попрощаться»

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Анна Павлова
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Звезда «Белорусского вокзала» в последние годы страдала от неизлечимого заболевания. Она умерла 3 декабря.

Ургант о последней встрече с бабушкой: «Нина дала нам с ней попрощаться»

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Тема:
Умерла Нина Ургант

Телеведущий Иван Ургант рассказал о последней встрече с покойной бабушкой — актрисой Ниной Ургант. Трогательной историей он поделился в эфире своего вечернего шоу на Первом канале. Полный выпуск он посвятил своей звездной родственнице, давшей начало артистической династии Ургантов, отмечают dni.ru.

Шоумен признался, что любит пересматривать фильм «Белорусский вокзал», в котором его родственница сыграла главную роль. Посмотреть картину еще раз он решил после того, как этой осенью возвращался на поезде от бабушки. На протяжении всего пути ему не давало покоя острое чувство грусти.

«Понимаете, Нина дала нам с ней попрощаться. Она медленно уходила как песок сквозь пальцы. Такое всегда ощущаешь, начинаешь чувствовать себя иначе», — поделился воспоминаниями ведущей.

С бабушкой Ниной Иван был очень близок. Когда ему был всего год, его родители развелись, и частично воспитание легло на плечи бабушки. Она обожала внука, всячески баловала — а он взамен дарил ей любовь и заботу, хоть с годами они виделись не так часто.

Иван Ургант трогательно простился с бабушкой: «Почему только она меня выбрала?»

Последнее время Нина Ургант боролась с неизлечимым заболеванием — болезнью Паркинсона. Заболевание прогрессировало. Заботливый внук не жалел ни денег, ни времени. Он отправил ее лечиться в Израиль, но даже лучшие специалисты ничем помочь уже не могли. В прошлом году стало известно, что состояние здоровья Нины Николаевны сильно ухудшилось.

О смерти актрисы стало известно 3 декабря. Она ушла в возрасте 92 лет. Церемония прощания со знаменитой советской актрисой пройдет в Александринском театре 8 декабря. Где звезда кино найдет свое последнее пристанище, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стали известны детали ухода из жизни звезды советского кино Нины Ургант.

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