Прощание с Ниной Ургант началось в Александринском театре

В Александринском театре Петербурга началось прощание с основательницей одной из самых известных актерских династий России — Ниной Ургант.

Сценический путь артистки был тернистым. За роль медсестры Раи ей пришлось побороться, однако в итоге образ принес ей всенародную любовь и славу. В фильмографию Ургант вошли более пяти десятков киноработ. Кроме того, более 30 лет актриса посвятила сцене Александринского театра, сыграв несколько десятков разноплановых и ярких персонажей. Был удостоена звания заслуженной и народной артистки РСФСР и многочисленных наград за вклад в отечественную культуру.

Но не только на сцене ярко сияла звезда Нины Ургант. Эта женщина запомнилась россиянам еще и как основательница династии талантливых актеров, самоотверженная мать и любящая бабушка. Недаром российская и советская актриса Марина Дюжева призвала соотечественников обратить внимание на «огромный человеческий подвиг», который совершила Ургант. Очень редко представителям актерской профессии удается дать своей семье столько тепла и заботы, сколько Нина Ургант вложила в воспитание своих сына и внука, перенявших ее талант.

Благодаря этому фамилия Ургант стала известна каждому российскому телезрителю. А когда внук артистки Иван Ургант говорил о любви к бабушке в особом выпуске своего вечернего шоу, ни один смотревший не мог усомниться в искренности его чувств. Актер признался, что любит пересматривать фильм «Белорусский вокзал», в котором его родственница сыграла главную роль. Посмотреть картину еще раз он решил после того, как этой осенью возвращался на поезде от бабушки. Уже тогда он чувствовал, что их встреча была прощальной.

«Понимаете, Нина дала нам с ней попрощаться. Она медленно уходила как песок сквозь пальцы. Такое всегда ощущаешь, начинаешь чувствовать себя иначе», — рассказал шоумен.

Последние годы любящий внук потратил немало усилий, чтобы помочь бабушке в борьбе с неумолимой болезнью Паркинсона. Он показывал родоначальницу актерской династии лучшим врачам, возил ее в Израиль, однако усилия медиков были напрасны — Нина Ургант угасала на глазах.

Артистка ушла из жизни в возрасте 93 лет. В последние годы она почти не выходила из дома и не приглашала гостей, однако никогда не была забыта ни любящими членами семьи, ни преданными зрителями.

Ранее 5-tv писал, как президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Нины Ургант.