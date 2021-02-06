Названа сумма доходов дочери и вдовы Баталова

Дело о мошенничестве с наследством Алексея Баталова приобрело настолько скандальный оттенок, что в обществе дочь и вдову актера стали считать чуть ли не оставшимися без средств к существованию. Однако, доходы женщин не так уж малы даже после того, как они лишились элитных квартир, утверждает ФАН.

По данным источника издания, Мария Баталова получает в месяц около 250 тысяч рублей. Эта сумма складывается из 90 тысяч, которые ей переводят как инвалиду и члену Союза писателей и Союза кинематографистов. Остальные деньги — отчисления за упоминания имени знаменитого отца и показ его картин.

Кроме того, вдова актера Гитана Леонтенко получает ежемесячно также 15 тысяч рублей от Союза кинематографистов. Также источник утверждает, что каждый месяц финансовую поддержку ей оказывает Никита Михалков, в размере 20 тысяч рублей.

Однако сведения по последнему пункту разнятся. Ранее адвокат режиссера Павел Астахов заявлял, что Никита Сергеевич оказывает поддержку родным Баталова в куда более крупном размере — 300 тысяч рублей. Сама Гитана Аркадьевна этот факт отрицала. А 5-tv.ru приводил комментарий адвоката вдовы актера.

Члены семьи Алексея Баталова стали жертвами мошенничества. Фигурантами уголовного дела проходят актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Игорь Цивин. По версии следствия, в результате их действий родственники Баталова, умершего в 2017 году, лишились двух квартир и доли в еще одной, а также мастерской, ценных бумаг и внушительной денежной суммы. Общий ущерб оценен в 36 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал недвижимость семьи Баталова в рамках дела о мошенничестве.