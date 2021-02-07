Кто станет богатым в 2021 году согласно гороскопу майя?

Всего в гороскопе майя 20 знаков - среди них есть животные и природные явления. Согласно их вере, каждый знак возрождается после того, как погибнет предыдущий - в итоге этот процесс превращается в непрерывный цикл.

Кого же ждет богатство в наступившем году, согласно предсказаниям индейцев?

Ночь

Под покровительством ее величества Ночи в ближайшие 12 месяцев окажутся люди, рожденные 17 января, 6 и 26 февраля, 18 и 23 марта, 12 апреля, 2 и 22 мая, 11 июня, 1 и 27 июля, 10 и 30 августа, 19 сентября, 9 и 29 октября, 18 ноября, в также 8 и 28 декабря. Этим счастливчикам предстоит скачок по карьерной лестнице, и может представиться шанс сорвать большой куш.

Змея

Змея сулит ощутимые финансовые поступления рожденным 19 января, 8 и 28 февраля, 20 и 25 марта, 14 апреля, 4 и 24 мая, 13 июня, 3 и 23 июля, 12 августа, 1 и 21 сентября, 11 и 31 октября, 20 ноября, 10 и 30 декабря. Счастье от обретенных материальных благ важно разделить с близкими. Жадные будут строго наказаны справедливым покровителем.

Кролик

Тугой кошелек и успех во всех профессиональных начинаниях подарит своим подопечным Кролик, пишет «Московский комсомолец». В 2021 году повезет тем, кто появился на свет 2 и 22 января, 11 февраля, 3 и 28 марта, 17 апреля, 7 и 27 мая, 16 июня, 6 и 26 июля, 15 августа, 4 и 24 сентября, 14 октября, 3 и 23 ноября и 13 декабря.

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