Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни на пенсии

Почти четверть жителей России уверены, что для комфортного отдыха на пенсии им в качестве сбережений необходимо 20–50 миллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера».

Согласно результатам опроса, 27% участников считают, что этой суммы достаточно, для путешествий, содержания жилья, качественного медицинского обслуживания, хорошего питания.

Еще 22% россиян уверены, что их накопления должны составлять от пяти до десяти миллионов рублей, 18% назвали сумму в размере десяти миллионов долларов, 14% опрошенных считают, что к выходу на пенсию им понадобится минимум один миллион долларов.

Респонденты также ответили на вопрос, что, по их мнению, является главным условием для успешной карьеры. По мнению 23% опрошенных, успех заключается в профессиональном совершенствовании и возможности вырастить учеников. Еще 17% назвали реализацию задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков. Успех в достижении руководящих должностей видят 14% опрошенных, а 7% — в уважении коллег.

Ранее 5-tv.ru писал, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования своей вакцины от новой коронавирусной инфекции среди пожилых людей.