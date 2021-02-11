На Пятом канале акция День Добрых дел для Вани Макарова

Всю красоту этого мира хочет увидеть герой нашего следующего сюжета. Маленькому Ване всего пять лет, но он уже перенес три операции на сердце. У мальчика — врожденный порок.

Впереди решающая операция, денег на которую у семьи просто нет. Это больше четырех миллионов рублей. Пятый канал вместе с фондом «Детские сердца» собирает эту сумму в рамках традиционной акции День Добрых дел.

Помочь легко — просто отправьте СМС на короткий номер 7195, в сообщении укажите цифрами любую сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кирилова расскажет о том, как важно помочь. Подробности в репортаже.