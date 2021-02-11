На Пятом канале акция День Добрых дел для Вани Макарова

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У пятилетнего мальчика врожденный порок сердца. На решающую операцию требуется больше четырех миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Всю красоту этого мира хочет увидеть герой нашего следующего сюжета. Маленькому Ване всего пять лет, но он уже перенес три операции на сердце. У мальчика — врожденный порок.

Впереди решающая операция, денег на которую у семьи просто нет. Это больше четырех миллионов рублей. Пятый канал вместе с фондом «Детские сердца» собирает эту сумму в рамках традиционной акции День Добрых дел.

Помочь легко — просто отправьте СМС на короткий номер 7195, в сообщении укажите цифрами любую сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кирилова расскажет о том, как важно помочь. Подробности в репортаже.

Тема:
День Добрых Дел
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