Кому положена ежегодная разовая выплата от государства? — объясняет юрист

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 363

Егор Редин напоминает: если возникла трудная жизненная ситуация, необязательно бежать в кредитные организации. Помощь можно получить безвозмездно и на законных основаниях.

Кому положена ежегодная разовая выплата от государства? — объясняет юрист

Фото: Depositphotos / Wdovich33

Малоимущие, а также лица, попавшие в затруднительное положение, имеют полное право подать заявление на разовую ежегодную выплату от государства. Каков размер госпомощи и какие регионы попадают под действие указа правительства — рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Эксперт отметил, что механизм выплаты разовой ежегодной субсидии регулируется Федеральным законом № 178-ФЗ. Согласно документу, размер единовременной материальной помощи (ЕМП) варьируется от региона к региону, а также зависит от ряда факторов. В частности, величины прожиточного минимума, средней зарплаты гражданина, условий проживания на конкретной территории и многих других.

Так, например, в Подмосковье выплата на одного члена семьи в год составляет около шести тысяч рублей. Жители Удмуртии могут получить как три тысячи рублей, так и 15 — в зависимости от социального положения.

«Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей», — пояснил Егор Редин.

Вместе с тем власти регионов имеют полное право ввести дополнительные условия для получения госпомощи или особые основания для отказа в выплате ЕМП. Такие, как нецелевое расходование средств, аморальный образ жизни заявителя или отказ от оформления и без того положенных по закону субсидий.

Некоторые субъекты РФ в тестовом режиме запустили систему выплат единовременных пособий посредством заключения социального контракта на срок от трех месяцев до года. Однако в данном случае назвать конкретную сумму будет крайне сложно — размер субсидии регулируется специальной комиссией, пишет «Прайм».

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