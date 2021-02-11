США поставили условие для отмены санкций против России

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Алексей Хитров
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Свои требования американская сторона озвучила на заседании Совбеза ООН по Украине.

США поставили условие для отмены санкций против России

Фото: depositphotos / diy13@ya.ru

США не отменят свои санкции против России, пока она не изменит политику в отношении Незалежной. Кроме того, Штаты никогда не признают Крым российской территорией. Об этом на заседании Совбеза ООН по Украине заявил представитель американской миссии Родни Хантер, пишет ТАСС.

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — сказал Хантер.

Представитель США добавил, что «Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма». Также Хантер призвал Россию «вывести свои силы с Украины, прекратить поддерживать вооруженные группы и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений». При этом он не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей из Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, что неоднократно подчеркивали в Москве. Украина отказывается признавать итоги голосования.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для транспортировки войск, оборудования, грузов.

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