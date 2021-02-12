Всего три предмета: как осуществить заветную мечту в зеркальную дату 12.02.21?

Уникальный шанс осуществить свою самую заветную мечту выпадает крайне редко — в особенные дни. Речь идет, в частности, о зеркальных датах.

Порой ждать красивой цифры приходится годами, если не десятилетиями. Но нам повезло: сегодня, 12.02.2021, каждый человек, проделав несложный ритуал, имеет возможность получить все, о чем грезил едва ли не с детства. О подробностях магического действа рассказала известный астролог Алена Никольская.

Ручка, бумага, зеркало

Да, именно эти три предмета помогут претворить в жизнь самые смелые идеи, привлечь счастье и удачу, а также наладить отношения с противоположным полом.

Порядок действий крайне прост: на бумаге важно нарисовать символ того, о чем мечтается. Например, если речь идет о большой любви — чертите сердечко; если о деньгах — рубли или доллары. Затем поднесите листочек к зеркалу так, чтобы изображение в нем полностью отражалось. Сосредоточьтесь и, смотря на символ, проговорите четко сформулированное желание.

«Подумайте, как хотите изменить свою жизнь или что-то приумножить. Зеркальная дает такой шанс! <…> После того, как сделаете технику, отпустите желание в воздух. Пусть Вселенная об этом позаботится. Зеркальная дата для этого нам и дана, чтобы мы использовали все шансы!» — подчеркнула Алена Никольская в интервью для 5-tv.ru.

В заключение астролог напомнила, что в течение 12 дней после зеркальной даты важно находиться в позитивном настрое. Строго-настрого запрещено желать зла кому-то, концентрироваться на гнетущих мыслях. Хотите жить счастливо — будьте открыты миру.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие сюрпризы приготовила Вселенная для людей в зеркальную дату.