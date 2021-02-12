Алису Фрейндлих выписали из больницы

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Алиса Маркова
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Народная артистка СССР была госпитализирована 25 декабря после того, как попытки вылечиться дома не увенчались успехом.

Алису Фрейндлих выписали из больницы

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
Эпидемия коронавируса

Алису Фрейндлих выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Большого драматического театра имени Товстоногова Татьяны Архиповой.

Народная артистка СССР была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря после того, как попытки вылечиться дома не увенчались успехом. Тогда у нее было выявлено 36%-е поражение легких. Состояние актрисы оценивалось как «стабильно тяжелое».

«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы № 122 имени Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», — заявила Татьяна Архипова.

При этом еще 4 февраля в городской клинической больнице № 22 имени Соколова сообщали 5-tv.ru о том, что на тот момент Алиса Фрейндлих еще болела коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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