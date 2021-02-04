«Речь о выписке не идет» — медики опровергли слухи о победе Фрейндлих над COVID

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Светлана Шевченко
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На прошлой неделе актрису перевели в обычную палату.

«Речь о выписке не идет» — медики опровергли слухи о победе Фрейндлих над COVID

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пока не одержала победу над коронавирусной инфекцией и продолжает плодотворное лечение в больнице. Некоторое время назад появилась информация, что контрольное обследование показало отсутствие вируса в организме и при дальнейшей положительной динамике актрису могут отпустить домой к родным.

«У Алисы Бруновны на сегодняшний день состояние стабильное, положительная динамика идет. Но пока остается в клинике. Речь о выписке не идет. Срок выписки неизвестен», — сообщили 5-tv.ru в городской клинической больнице № 22 имени Соколова.

Также они опровергли наличие отрицательного теста на коронавирус у Фрейндлих, подчеркнув, что анализ сдается при выписке. А пока сейчас 86-летняя актриса проходит физиотерапию, а также занимается лечебной физкультурой и ходит на массаж.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря после того, как попытки вылечиться дома не увенчались успехом. Тогда у нее было выявлено 36%-е поражение легких. Состояние актрисы оценивалось как «стабильно тяжелое».

«Она в сознании, разговаривает, дышит сама — только получает кислородную поддержку. Это не ИВЛ, это просто маска, через которую ей дают подышать, чтобы насытить кислородом легкие», — так описывали ее состояние здоровья врачи.

На прошлой неделе Фрейндлих перевели в обычную палату. Также актриса усиленно занималась лечебной физкультурой.

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