Сильный пожар охватил рынок в Адлере — видео

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Анастасия Шадская
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ЧП произошло ночью 14 февраля.

Фото, видео: Depositphotos /thanarak, 5-tv.ru

Сильнейший пожар охватил центральный рынок Адлерского района в Сочи. ЧП произошло около трех часов ночи 14 февраля и сразу привлекло зевак.

Пламя было такой силы, что его заприметили даже жители отдаленных районов. По словам очевидцев, огонь продолжает распространяться по рынку и в любой момент может перекинуться на соседние постройки.

Местные жители сразу стали снимать происходящее на камеры и делиться видео в соцсетях. На роликах можно увидеть стену огня и мощный столб дыма.

В ликвидации пожара задействованы 15 единиц техники и 47 человек личного состава. По данным управления МЧС по городу Сочи, предварительная площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Информации о причинах возгорания и возможных жертвах пока нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, как десять человек пострадали при пожаре в московском хостеле.

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