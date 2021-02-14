Телефон найденной мертвой 10-летней петербурженки может пролить свет на ее смерть

В ходе расследования дела о трагической кончине школьницы в Петербурге, в ее личном телефоне были обнаружены пугающие суицидальные картинки, сообщает KP.RU.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что к гибели девочки мог быть причастен некто со стороны. Предположительно, ребенок мог стать жертвой коварного замысла авторов «групп смерти», некогда появившихся в соцсетях.

Подростки подобные ловушки воспринимают как игру. Неизвестные из опасного сообщества добавляются в «друзья» к несовершеннолетним и предлагают пройти квест, якобы с целью преодоления собственных страхов или под любыми другими предлогами. С каждым разом задания становятся все труднее. Итог таких манипуляций крайне печален — детей натурально доводят до самоубийства под эгидой «высшей цели».

Как заявила семейный психолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева, данная версия весьма жизнеспособна.

«Люди там (в „группах смерти“ — Прим. ред.) искушенные, мастерски дергают за душевные струны, хорошо понимают психологию подростка. Игроками движет желание быть особенным, подчеркнуть свою избранность. У подростков, особенно младших, притуплено чувство риска, они не в состоянии просчитать последствия. И если ребенок становится одержимым идеей, он уже не видит ничего другого», — объяснила эксперт.

Бездыханное тело юной петербурженки обнаружил случайный прохожий на одной из детских площадок в Колпино. Мама погибшей рассказывала, что наследница ушла из дома тайком, в ночь на 14 февраля. Девочка даже не надела верхнюю одежду, прекрасно понимая, что на улице холодно.

5-tv.ru

Что могло стать причиной трагедии — неизвестно до сих пор. Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту трагедии следователи организовали проверку по части 2 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».