ТОП-6 знаков зодиака, которых ждет любовное приключение в марте 2021-го

Весна — время любви. В марте 2021 года это чувство настигнет представителей сразу шести знаков зодиака. Астрологи утверждают, что в первых двух декадах этого месяца Венера будет находиться в знаке Рыбы. Это значит, что для самих Рыб, а также для Дев и Скорпионов, чувства будут дороже, чем выгода, практическое удобство, общие интересы или красота партнера.

Рыбы

Представители этого знака в марте сами станут источниками любви. Они же будут инициировать отношения. И если даже Рыбы не влюбятся по-настоящему, а просто захотят почувствовать себя востребованными, они получат все положительные эмоции, в которых так нуждаются.

Девы

Для того, чтобы получить любовь, многим Девам даже не придется о ней мечтать. Нужный человек просто окажется рядом и станет источником нежных чувств. Также возлюбленные помогут Девам навести в жизни порядок.

Скорпионы

Скорпионы в марте окунутся в чувства с головой. Возможно, для кого-то из них новый роман станет просто игрой. Но это не помешает Скорпионам наслаждаться происходящим.

В третьей декаде марта Венера будет в Овне. Это время смелых поступков в любви. Для Весов, Стрельцов и Овнов в отношениях самым важным чувством будет страсть. Свидания станут темпераментными, а влюбленные будут ждать от партнера решительных действий.

Овны

Представители этого знака в марте будут буквально сражаться за свою личную жизнь. Они сами станут инициаторами положительных перемен в ней. А чтобы в отношениях не было проблем, Овнам придется побороться со своим эгоизмом и стать более чуткими к партнеру.

Весы

Весы не любят тащить отношения на себе. Нежным и мягким представителям воздушной стихии нужен тот, кто возьмет на себя всю ответственность за романтику. А Весы в марте будут деликатно направлять его в нужную сторону.

Стрельцы

Стрельцов в марте ждет роман ради развлечения. Серьезные отношения обойдут людей, рожденных под этим знаком, стороной. Первый весенний месяц станет для Стрельцов отличным временем для романтических приключений, любовных авантюр, захватывающих свиданий без обязательств и горячего флирта.

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