Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.

Медики рекомендуют при появлении болей в бедрах или области поясницы незамедлительно обращаться к онкологам для проведения тщательного обследования.

Кроме прочего, к признакам рака предстательной железы относятся эректильная дисфункция, неприятные ощущения при эякуляции, затрудненное мочеиспускание и наличие крови в сперме.

Британские специалисты указали, что опухоль простаты является самым распространенным заболеванием у мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канадские онкологи назвали 12 симптомов рака легких.