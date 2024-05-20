«Такая вот беда»: что могло привести к ЧП с вертолетом Раиси

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 48 0

Заболотский: ошибка пилота могла привести к ЧП с вертолетом Раиси

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeff Aries; 5-tv.ru

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Тема:
ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Два других борта, отмечает эксперт, благополучно добрались до места назначения.

Ошибка пилота могла привести к жесткой посадке вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом 5-tv.ru заявил заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

«Тут, вероятно, нарушили правила полета по видимости, по метеоусловиям — и такая вот беда. Хотя это надо предусматривать», — сказал специалист.

Два других вертолета, напомнил он, благополучно добрались до места назначения. Этому могло способствовать везение, особый маршрут или стиль полета, допустил Заболотский.

Ранее 5-tv.ru писал, что инцидент с жесткой посадкой вертолета Раиси произошел спустя несколько дней после того, как иранские власти провели непрямые переговоры с представителями американской администрации.

Диалог, пишут СМИ, стал первым контактом стран после того, как Иран в апреле с помощью беспилотников атаковал военные объекты Израиля в ответ на обстрел израильскими ВВС консульского отдела посольства страны в Дамаске.

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