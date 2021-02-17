«Плачу и задыхаюсь»: Хилькевич рассказала, как переносит боль и напугала фанатов

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Екатерина Бородина
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Гиф-анимация, которой звезда «Универа» сопроводила пост, неприятно удивила ее подписчиков.

Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич неприятно удивила своих фанатов последним постом в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала странное фото с вызывающе красными губами, которые шевелились от анимированного изображения языка и прикрепила к посту подборку интересных фактов о себе.

«Когда-то начинала учить армянский язык. Не пошло. <…> Когда мне очень душевно больно, и я плачу, то задыхаюсь и совсем не могу говорить. Я очень эмпатична. Очень чувствую эмоции собеседника, даже если он хочет их скрыть. Если я злюсь, то мой голос становится низким и даже страшным. Но я его не повышаю.», — поделилась с подписчиками звезда сериала «Универ».

Instagram @annakhilkevich

Многие оценили откровенность Хилькевич и даже нашли в тексте немало совпадений с собой. Однако некоторые пользователи приняли анимированную гиф-картинку за реальность и не на шутку перепугались.

«Первое фото жутковато»;

«Про пакеты, эмпатию, злость и последнее прям как будто про меня»;

«Неприятно смотреть на эти губы, но не получается не смотреть»;

«Когда увидел, что язык двигается, стало немного страшно»;

«С таким макияжем вы похожи на клоуна из фильма „Оно“» — возмущались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировала звезда «Универа» на новость о собственной смерти.

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