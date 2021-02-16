Боярский находится под наблюдением врачей, лечивших Фрейндлих от коронавируса

Народный артист РФ Михаил Боярский находится под наблюдением тех же петербургских медиков, что вылечили от коронавируса актрису Алису Фрейндлих. Об этом стало известно от источника ФАН.

Боярский находится в больнице № 122, куда его госпитализировали с подозрением на COVID-19. Несмотря на похожие симптомы, тест у актера оказался отрицательным. Актриса Лариса Луппиан рассказала 5-tv.ru, что ее муж успел вакцинироваться. Позже выяснилось, что у артиста неуточненная пневмония.

Именно в ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова» была госпитализирована с коронавирусом Алиса Фрейндлих. Там ее подняли на ноги и в итоге успешно выписали. Тепер знаменитость проходит реабилитацию дома.

Ранее 5-tv.ru писал, как в больнице прокомментировали госпитализацию Михаила Боярского.