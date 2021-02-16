Боярский находится под наблюдением врачей, лечивших Фрейндлих от коронавируса

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Анастасия Шадская
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Тест на COVID-19 у звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» оказался отрицательным.

Боярский находится под наблюдением врачей, лечивших Фрейндлих от коронавируса

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Народный артист РФ Михаил Боярский находится под наблюдением тех же петербургских медиков, что вылечили от коронавируса актрису Алису Фрейндлих. Об этом стало известно от источника ФАН.

Боярский находится в больнице № 122, куда его госпитализировали с подозрением на COVID-19. Несмотря на похожие симптомы, тест у актера оказался отрицательным. Актриса Лариса Луппиан рассказала 5-tv.ru, что ее муж успел вакцинироваться. Позже выяснилось, что у артиста неуточненная пневмония.

Именно в ФГБУ «Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова» была госпитализирована с коронавирусом Алиса Фрейндлих. Там ее подняли на ноги и в итоге успешно выписали.  Тепер знаменитость проходит реабилитацию дома. 

Ранее 5-tv.ru писал, как в больнице прокомментировали госпитализацию Михаила Боярского.

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