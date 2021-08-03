Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Василий Заика
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Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание мужчинам при выборе спутницы на долгие годы.

Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?

Фото: Depositphotos / ASjack

Любой уважающий себя мужчина рассчитывает видеть рядом с собой спокойную, домашнюю и заботливую избранницу. Это стремление вполне объяснимо, так как семья является, по сути, тылом для представителей сильного пола.

В преддверии Дня защитника Отечества 5-tv.ru рассказывает, на что стоит обратить внимание при выборе спутницы на долгие годы и под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины. Специалисты утверждают, что представительницы нижеуказанных астрологических символов не способны хранить верность супругу.

Стрелец

Рожденные под знаком Стрельца женщины хотят видеть рядом с собой мужчин, преисполненных страстью и темпераментом. В случае, если избранники по какой-то причине не в силах дать необходимые эмоции, то дамы начнут эти ощущения искать на стороне. Женщина-Стрелец с легкостью обзаведется любовником и начнет требовать от него всего недостающего. Зачастую подобная схема поведения провоцирует разлад в отношениях и последующее расставание.

Водолей

Представительницы этого знака зодиака не задумываясь окунаются с головой в очередную любовную связь. Стоит отметить, что женщины-Водолеи уже во время первого свидания с потенциальным партнером допускают возможность сексуального контакта. Причиной этому является стремление заполучить свежие впечатления и эмоции. Данный факт вполне объясняет их предпочтение не вступать в длительные отношения и довольствоваться короткими «романчиками», которые без особых моральных издержек можно завершить в любой момент.

Рыбы

Причина недостойного поведения рожденных под знаком Рыбы дам легко объяснима. Они просто жаждут найти богатого и щедрого покровителя. Когда встретившийся на пути мужчина вызывает интерес, женщина — представительница этого астрологического символа — сделает все, чтобы затащить его в постель. Выжав из очередного партнера максимум, девушка-Рыба «уйдет на глубину» для поиска новой жертвы, готовой с высунутым языком выполнять любые прихоти.

5-tv.ru обращает внимание, что чрезмерная доступность все же не свойственна основной массе россиянок, появившихся на свет под вышеуказанными знаками зодиака.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака влюбятся и разбогатеют в марте.

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