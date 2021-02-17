ТОП-3 совета от астролога для удачного заключения брака в 2021 году

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Егор Измалкин
Эксклюзив 4 058

Алена Никольская рассказала, что необходимо делать, чтобы выйти замуж в год Быка.

Фото, видео: Depositphotos / halfpoint; 5-tv.ru

2021 год благоприятен для начала совместной жизни, а также для того, чтобы выйти замуж, но только при соблюдении трех крайне важных условий.

Первые два связаны с символом этого года — Белым быком, а третье — с планетами Меркурием и Венерой. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, что нужно сделать, чтобы удачно заключить брак.

Эксперт утверждает, что, в первую очередь, возлюбленные, перед тем как пойти под венец, должны быть убеждены, что отношения проверены временем — партнерам необходимо встречаться не менее года и съесть вместе пуд соли.

Второе важное правило — будущий супруг должен быть принят родными и близкими своей второй половинки. Это также повлияет на успешность брака.

Кроме того, предупреждает Никольская, в этом году Меркурий будет ретроградным три раза — это время, когда нельзя подписывать никакие документы, съезжаться или делать предложение: с 20 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня, с 27 сентября по 18 октября. Венера же, которая отвечает за любовь и деторождение, будет находиться в неблагоприятном положении с 19 декабря до конца января 2022 года — в это время также лучше отказаться от свадьбы.

Ранее 5-tv.ru писал, кому и когда лучше выйти замуж в 2021 году.

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