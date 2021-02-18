Дарья Мороз поделилась опытом съемок в постельных сценах

|
Владимир Репман
2 097

Звезда сериала «Содержанки» рассказала, что достоверности на экране можно добиться только при взаимном доверии актеров.

Фото, видео: Instagram @d_moroz

Актриса Дарья Мороз на своей странице в разделе сторис в Instagram устроила викторину «Вопрос-ответ», в ходе которой подписчики могли спросить знаменитость о чем угодно. Не обошлось без вопросов на щекотливые темы. Так, например, артистка поделилась опытом съемок постельных сцен.

По ее словам, достоверности на экране удастся добиться только если актеры будут максимально доверять друг другу.

Instagram @d_moroz

«Тему „как играть постельные сцены в кино“ надо бы ввести в кур обучения актерской профессии. Это очень сложный технический процесс. И доверительные отношения с партнером — очень важный пункт этого процесса!», — поделилась Мороз.

В качестве иллюстрации артистка приложила совместное фото с актером Владимиром Мишуковым, с которым вместе снималась в сериале «Содержанки».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз на своей странице в Instagram представила на суд подписчиков полуобнаженное фото. На снимке 37-летняя звезда фильма «Дурак» позирует, прикрывая грудь руками.

Читайте также

-24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.77
0.48 89.08
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Биткоин снова обновил свой исторический максимум
9:11
Эрмитаж проверит подлинность предметов с выставки Фаберже после сообщений о подделках
8:55
Символично: В Атлантик Сити снесли 39-этажное казино Trump Plaza
8:41
Давид Манукян засыпает рядом с партнершей по «Танцам со звездами» — видео
8:26
Высокопоставленный челябинский полицейский задержан за взятку
8:15
Это неизбежно? Когда в РФ взлетят цены на импортные товары

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?
Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака