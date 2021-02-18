Дарья Мороз поделилась опытом съемок в постельных сценах
Звезда сериала «Содержанки» рассказала, что достоверности на экране можно добиться только при взаимном доверии актеров.
Фото, видео: Instagram @d_moroz
Актриса Дарья Мороз на своей странице в разделе сторис в Instagram устроила викторину «Вопрос-ответ», в ходе которой подписчики могли спросить знаменитость о чем угодно. Не обошлось без вопросов на щекотливые темы. Так, например, артистка поделилась опытом съемок постельных сцен.
По ее словам, достоверности на экране удастся добиться только если актеры будут максимально доверять друг другу.
«Тему „как играть постельные сцены в кино“ надо бы ввести в кур обучения актерской профессии. Это очень сложный технический процесс. И доверительные отношения с партнером — очень важный пункт этого процесса!», — поделилась Мороз.
В качестве иллюстрации артистка приложила совместное фото с актером Владимиром Мишуковым, с которым вместе снималась в сериале «Содержанки».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз на своей странице в Instagram представила на суд подписчиков полуобнаженное фото. На снимке 37-летняя звезда фильма «Дурак» позирует, прикрывая грудь руками.
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