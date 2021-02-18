«Любимец народа»: Лев Лещенко об ушедшем из жизни Андрее Мягкове

Эстрадный певец Лев Лещенко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал печальное известие о смерти актера театра и кино, жителя блокадного Ленинграда Андрея Мягкова. По словам исполнителя, все роли звезды фильмов Эльдара Рязанова были очень добрыми и сердечными.

«Любимый актер, который для нас для всех был каким-то определенным ориентиром. Можно сказать, даже нравственным, потому что все его роли всегда очень добрые такие, очень открытые, сердечные. Я думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты.

Я, к сожалению, с ним никогда лично не пересекался, но он один из самых любимых актеров нашей страны. Он — любимец народа, несмотря на то, что у него званий много всевозможных. Он, действительно, был любимый актер», — сказал Лев Лещенко.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он считался одним из самых популярных актеров Советского Союза. Народный артист РСФСР ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

Всенародную любовь он приобрел благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившимся в картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Несмотря на то, что Андрей Мягков считался комедийным актером, он имел в активе достаточное количество крупных драматических ролей — Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие». С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна предварительная причина смерти Андрея Мягкова.