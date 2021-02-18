Стала известна предварительная причина смерти Андрея Мягкова

По предварительным данным, советский и российский актер Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности у себя дома. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Печальную новость об уходе артиста на 83-м году жизни сообщили в МХТ им. Чехова.

Любимец миллионов впервые появился на экранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедийном фильме «Похождения зубного врача». Огромную популярность ему принесло тесное сотрудничество с Эльдаром Рязановым. Актер по-настоящему блистал в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».