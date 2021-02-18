Стала известна предварительная причина смерти Андрея Мягкова

|
Нюра Незванова
5 128

Советский и российский актер ушел из жизни в 82 года.

Стала известна предварительная причина смерти Андрея Мягкова

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Тема:
Умер Андрей Мягков

По предварительным данным, советский и российский актер Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности у себя дома. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Печальную новость об уходе артиста на 83-м году жизни сообщили в МХТ им. Чехова.

Любимец миллионов впервые появился на экранах в 1965 году в роли Чеснокова в комедийном фильме «Похождения зубного врача». Огромную популярность ему принесло тесное сотрудничество с Эльдаром Рязановым. Актер по-настоящему блистал в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Читайте также

-24° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.77
0.48 89.08
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:56
В Воронеже ФСБ задержала сторонников украинской радикальной группировки
10:47
«Не только Новосельцев»: Вспомните все роли Андрея Мягкова
10:37
Стала известна предварительная причина смерти Андрея Мягкова
10:34
Устроившие файер-шоу в петербургском метро хулиганы задержаны — видео
10:31
Метель оставила жителей Сахалина без продуктов питания
10:29
Умер Андрей Мягков

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Договариваться, а не воевать: астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля
Под какими знаками зодиака рождаются «гулящие» женщины?
Жорин рассказал, чем обернется желание Шнурова «проучить» Пригожина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Эпоха убитого люкса и жемчужина коллекции: Добровинский об уникальности и современной моде
Жорин озвучил срок, который может получить Епифанцев
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака