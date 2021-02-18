«Я очень его любила»: Барбара Брыльска об ушедшем из жизни Андрее Мягкове

Исполнительница роли Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» — польская и советская актриса Барбара Брыльска в интервью РИА Новости прокомментировала печальную новость о смерти своего партнера по картине — народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. <…> Я очень его любила», — призналась Барбара Брыльска.

Андрей Мягков скончался, по предварительным данным, в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности под утро 18 февраля в московской квартире.

Актер театра и кино родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Он считался одним из самых популярных актеров Советского Союза. Народный артист РСФСР ворвался в мир кино в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

Всенародную любовь он приобрел благодаря многолетнему сотрудничеству с режиссером Эльдаром Рязановым, вылившимся в картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

Несмотря на то, что Андрей Мягков считался комедийным актером, он имел в активе достаточное количество крупных драматических ролей — Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие». С 1987 года Андрей Мягков играл в МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики пытались реанимировать Андрея Мягкова.