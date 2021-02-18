Находился без сознания: медики пытались реанимировать Андрея Мягкова
Как стало известно 5-tv.ru, звезда «Служебного романа» и «Иронии судьбы» умер рано утром 18 февраля у себя дома в Москве.
Фото, видео: Кадр из фильма"Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Российский и советский актер Андрей Мягков умер дома 18 февраля около четырех часов утра по московскому времени в квартире на улице Генерала Ермолова.
Как стало известно 5-tv.ru, родные артиста вызвали ему скорую, так как актер находился без сознания. Медики пытались реанимировать любимца миллионов, но их усилия оказались безуспешными. Смерть Мягкова была констатирована в 4.40 по московскому времени.
Любимец миллионов родился 8 июля в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 работал в «Современнике» и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова. Кроме этого он занимался преподаванием в Школе-студии. Мягков написал несколько книг, однако наибольшую популярность получил после ролей в кино.
Андрея Мягков умер на 83-м году жизни.
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