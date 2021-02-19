Подаю на развод: жена актера из «Все будет хорошо!» об изменах мужа

Супруга актера сериала «Улицы разбитых фонарей» и кинокартины «Все будет хорошо!» Марка Горонка, который попал в больницу после скандала из-за его пассии на семейном ужине, рассказала 5-tv.ru, как прошли семь лет совместной жизни с артистом. По словам Анны, звезда постоянно ей изменял. Супруга об этом знала, но долгое время терпела и не расторгала отношения.

«Все дело в том, что мне позвонила сама его девушка, с которой он встречался и наговорила очень много неприятных вещей. Именно того, что он говорил ей про меня. Выставил меня в нехорошем свете, сказал, что я не помогала ему, когда они в аварию попали. А все знают, что я как раз-таки была единственным человеком, который отозвался, организовал сбор. Ситуация эта не в первый раз. Мы поставили все точки. Расстались», — сказала Анна.

Она отметила, что не считает разлучницу плохим человеком, ведь во время откровенного телефонного разговора девушка даже посочувствовала супруге Горонка. Анна добавила, что эта измена — не первая в их семилетней семейной жизни. Женщина неоднократно прощала любимого и даже винила себя в его похождениях. Теперь ее цель — сохранить спокойствие и душевное равновесие для того, что бы воспитать пятилетнюю дочь Елизавету счастливым человеком.

«Он периодически, живя со мной, писал и звонил своим бывшим пассиям. Ну он такой человек. Очень общительный, любвеобильный», — поделилась жена Марка Горонка.

Она отметила, что в последнее время отношения в паре совсем разладились. Анна добавила, что они с мужем приняли решение расторгнуть брак.

«Я опять его простила, приняла. После этого было все хуже и хуже. Он все время был с мамой. То-есть наши отношения уже давно охладились. <…> Но, к сожалению, факт остается фактом. Его поступки никуда не вычеркнуть из моей памяти. Поэтому принято решение расстаться, разводиться», — добавила Горонок.

Ранее стало известно, что актер Марк Горонок был госпитализирован прямо из ресторана, в котором поссорился с супругой. Причиной разлада стал разговор об одной из пассий артиста. Ему не понравилось, что жена решила поднять эту тему. Марк остро отреагировал на неприятную беседу. Именно из-за этого у него случился резкий скачек давления. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. По словам Анны Горонок, с ним все хорошо.

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