🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 февраля, Луна находится в знаке Телец. Это благоприятный день для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Сегодня вам захочется комфорта и уюта. Самое время посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.

♈ Овен

В жизни каждого есть время действий и время созерцания. Вам сейчас по душе второй вариант. Но звезды говорят, что пора вернуться в настоящее и заняться насущными делами. Только после того, как вы разберетесь со всеми накопившимися проблемами, можно будет расслабиться.

Космический совет: займитесь решением накопившихся проблем.

♉ Телец

Вам стоит подготовиться к серьезным, решительным действиям. Сегодня удача — ваш главный помощник. Успех во всех делах гарантирован. Но будьте осторожны. Провалив одно дело — вы рискуете потерять все. Поэтому прежде чем сделать рывок, обдумайте безопасный план действий

Космический совет: не бойтесь своего успеха.

♊ Близнецы

Подумайте, что ограничивает ваш рост и подрывает потенциал. Иногда нужно просто внимательно взглянуть на себя в зеркало и вспомнить, кто вы есть на самом деле. Возможности, которые открываются сейчас, помогут вывести жизнь на новый уровень. Все, что требуется — готовность стать инициатором перемен.

Космический совет: станьте инициатором перемен в своей жизни.

♋ Рак

Люди склонны навязывать другим свою точку зрения. Но это не всегда является отражением реальности. Доверьтесь своей интуиции. Если есть проблемы с которыми, кажется, никак не разобраться, займитесь медитацией или просто побудьте в тишине.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♌ Лев

Иногда план срабатывает до конца, а иногда дела идут совсем не так, как вам хотелось бы. Препятствия — неотъемлемая часть жизни. Поэтому примите происходящее как полезный урок. И не отчаивайтесь. Найдите в себе силы двигаться только вперед.

Космический совет: двигайтесь только вперед.

♍ Дева

Все решения, которые вы принимаете, должны зависеть только от вас. Доверьтесь тому, что говорит душа. Мечты ведут только в том направлении, которое сейчас необходимо.

Космический совет: услышьте свою душу.

♎ Весы

У вас есть четкое представление о том, как должна выглядеть идеальная жизнь. Но то, что готовит для вас Вселенная, намного лучше самых смелых мечтаний. Оставьте позади любые запреты и сомнения. Пора открыться чему-то новому.

Космический совет: забудьте о сомнениях и запретах.

♏ Скорпион

Если у вас были проблемы в бизнесе или карьере, этот день повернет все в вашу пользу. Не стоит лениться или настраивать себя на провал. Ваш девиз на сегодня: все или ничего.

Космический совет: не ленитесь.

♐ Стрелец

В вашу дверь стучится любовь. Откройте для нее свое сердце. Позвольте получить все то, что уже по праву ваше. Если вы боитесь провала, то он вас обязательно настигнет. Поэтому перестаньте думать только о проблемах. Интересный человек рядом раскрасит вашу жизнь.

Космический совет: откройте сердце для любви.

♑ Козерог

Вы давно заметили, что в вашей жизни есть люди, которые звонят и пишут только тогда, когда им что-то нужно. У такой дружбы есть название — «токсичная». Вам стоит избавиться от окружающих, которые пользуются вниманием и ничего не отдают в ответ.

Космический совет: избавьтесь от токсичных людей в окружении.

♒ Водолей

Вы стали забывать, что цель существования не заключается в служении другим. Вспомните и о своих потребностях. Рядом с вами есть люди, которые готовы поддержать и помочь. Нужно только сделать шаг к счастливой жизни и рассказать близким о своих мечтах.

Космический совет: поделитесь с близкими своими мечтами.

♊ Рыбы

Вы используете весь свой потенциал? Если да, то вам можно только позавидовать. А если нет, то пора это изменить. Вами управляет страх провала. Но любая неудача — лишь маленькая часть жизни. Помните, что за черной полосой всегда наступая белая.

Космический совет: раскройте свой потенциал.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля.