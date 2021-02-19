Список санкций по «Северному потоку — 2» будет коротким из-за смены курса США
Администрация Байдена заинтересована в развитии партнерских отношений с ЕС.
Фото: ТАСС / J.Koehler via www.imago-images.de
«Сделать Америку великой снова» больше не является главной задачей Соединенных Штатов. Изменение политического курса повлияло и на позицию США по «Северному потоку — 2». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник, новый список санкций, который приготовила американская администрация, будет не столь велик, как это предполагалось изначально.
По данным издания, перечень компаний и лиц, попадающих под новые санкции существенно сократился после смены президента США, поскольку администрация Байдена больше заинтересована в партнерстве с Европой.
Как ожидается, ограничительные меры затронут очень небольшое число связанных с Россией организаций, а немецкие компании в санкционный перечень вообще не попали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США подготовила доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Документ должен был быть обнародован в минувший вторник, но публикацию доклада перенесли на 19 февраля.
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