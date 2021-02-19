«Сделать Америку великой снова» больше не является главной задачей Соединенных Штатов. Изменение политического курса повлияло и на позицию США по «Северному потоку — 2». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник, новый список санкций, который приготовила американская администрация, будет не столь велик, как это предполагалось изначально.

По данным издания, перечень компаний и лиц, попадающих под новые санкции существенно сократился после смены президента США, поскольку администрация Байдена больше заинтересована в партнерстве с Европой.

Как ожидается, ограничительные меры затронут очень небольшое число связанных с Россией организаций, а немецкие компании в санкционный перечень вообще не попали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что администрация президента США подготовила доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Документ должен был быть обнародован в минувший вторник, но публикацию доклада перенесли на 19 февраля.