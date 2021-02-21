Рунический гороскоп на март 2021 года для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский составил для 5-tv.ru прогноз на март 2021 года. Опираясь на свое умение толкования рун, он рассказал, чего стоит ждать в первый месяц весны каждому из знаков зодиака. Эксперт известен своими невероятно точными гороскопами для знаменитостей и предсказаниями мировых катастроф.

Овен

Наутиз и перевернутая перто говорят о том, что март может помочь Овнам добиться потрясающих результатов. Вы можете преуспеть в целом ряде отраслей. Но не исключены и проблемы — что-то не будет получаться, возможно получение новой информации, которая может не самым лучшим образом повлиять на ваши успехи.

Телец

Эйваз, перевернутый тейваз и хагалаз предупреждают о том, что в этом месяце у Тельцов может быть много испытаний. С другой стороны, март хорошо подойдет для того, чтобы завершить процессы, которым суждено остаться в прошлом. Пришло время освободить время для приятных встреч и перспективных предложений.

Близнецы

Ингуз, кено и перевернутый лагуз рекомендуют Близнецам заняться в этом месяце саморазвитием, узнать нечто новое, возможно, заняться повышением квалификации. Вы будете рады своим успехам и самореализации, однако никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Не исключена и вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств.

Рак

Манназ, гебо и перевернутый лагуз советуют Ракам в этом месяце сконцентрироваться на личных отношениях, на понимании окружающих, научиться чувствовать мотивы действий своих партнеров, друзей, товарищей, союзников, соратников и, возможно, противников. Данный навык может оказаться одним из самых эффективных с точки зрения реализации задуманных целей.

Лев

Наутиз, беркана и иса советуют не спешить, не торопить события и заниматься вопросами уже текущих дел и запущенных процессов. Постараться разобраться в них, понять плюсы и минусы, использовать их в своей работе. Если вы проанализируете текущее положение дел, это сможет вам помочь в планировании будущего.

Дева

Гебо, хагалаз и перевернутая перто предупреждают о том, что в этом месяце ваши отношения с окружающим могут встретиться с испытаниями. Это поможет Девам лучше понять того, кто находится рядом.

Весы

Иса, отал и ансуз рекомендуют заниматься вопросами домашнего хозяйства и вообще обратить внимание на сферу взаимодействия дома и окружающей среды, работы и бизнеса. Весам нужно понять, насколько разные области деятельности взаимозависимы.

Скорпион

Райдо, перевернутый отал и манназ предупреждают Скорпионов о том, в что личной жизни могут произойти приятные перемены. Возможно, это будет связано с какими-то перемещениями, получением новых начинаний, стартом проектов. Это позволит расширить свой кругозор, диапазон знакомств и возможностей, которые повлияют на текущие события.

Стрелец

Перто, иса и соуло говорят о том, что в этом месяце Стрельцы смогут многого достичь. Творческий подход и нестандартное решение проблем позволят вам выйти из любых, даже самых сложных ситуаций. Хотя это и потребует некоторого времени — сразу чудо не случится. Тем не менее в этом месяце у вас достаточно хорошие перспективы.

Козерог

Перевернутый отал, уруз и наутиз советуют Козерогам обратить внимание на направление своей энергии и деятельности - туда ли уходят силы? Сейчас перед вами могут появиться вопросы, найдя ответы на которые, вы убедитесь в правильности или ошибочности выбранного пути.

Водолей

Эваз, перевернутая беркана и ингуз рекомендуют вам в этом месяце заняться эмоциональной сферой. В частности, следует особое внимание уделить общению, потому как в этот период времени вы сможете хорошо зарекомендовать себя, вызвав нужные эмоции у окружающих. В марте вы сможете эффективно вести диалог и построить перспективные знакомства.

Рыбы

Перевернутый лагуз, перевернутая вуньо и йера советуют вам обратить внимание на сферу своей трудовой деятельности, Надо постараться найти гармонию в профессиональной среде. Реализовавшись на этом поприще, вы сможете смело покорять другие высоты.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз от Василисы Володиной для всех знаков зодиака на март 2021 года.