«Прихожу в себя»: звезда «Все будет хорошо!» Горонок о состоянии после реанимации

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Рита Цветкова
Эксклюзив 4 332

Актеру стало плохо во время ссоры с женой в столичном ресторане.

Фото, видео: Кадр из фильма "Всё будет хорошо!" 1996; Facebook @goronokmark; 5-tv.ru

Известный российский актер Марк Горонок рассказал 5-tv.ru о своем состоянии после экстренной госпитализации. Звезде фильмов «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна» стало плохо в одном из ресторанов столицы.

По словам актера, он постепенно приходит в норму после пережитого стресса и восстанавливает силы. Пребывание в отделении реанимации больше не требуется.

«Ничего, более-менее все хорошо, я прихожу в себя. Из реанимации выписали. Нормально все, пока восстанавливаюсь. Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать. Наверное, мне надо паузу какую-то взять, чтобы осмыслить, что произошло. Давайте я себя в порядок приведу и дней через три-пять побеседуем», — сказал Горонок.

Киноактер был госпитализирован прямо из ресторана после крупной ссоры с супругой. Скандал разгорелся после того, как Анна заговорила об одной из пассий Горонка, что ему очень не понравилось. Артист резко ответил жене, после чего у него случился скачок давления. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Горонок решила развестись с мужем после семи лет брака. По ее словам, избранник постоянно ей изменял. Супруга об этом знала, но долгое время тянула с решением расторгнуть этот союз.

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