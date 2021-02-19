Тираны и манипуляторы: три знака зодиака с «демонами» в душе

Астрологи назвали три знака зодиака с темными сторонами личности — их способностей порой стоит опасаться. В душах представителей этих астрологических символов вольно живут и распоряжаются поступками настоящие демоны.

Скорпионы-манипуляторы

Зачастую пороки Скорпионов, даже тщательно скрываемые, все же вырываются наружу и обнаруживаются окружающими. Многие считают их недобрыми, но это не совсем так. Просто эти люди готовы использовать других в своих целях и не видят в этом ничего зазорного. Злыми Скорпионов считают те, кто попадался на их удочку и чьими руками эти хитрецы однажды решали свои задачи. Манипулировать другими у представителей этого знака получается превосходно. Они также умеют притягивать к себе всеобщее внимание. Доверять Скорпионам свои секреты опасно — рано или поздно они могут использовать чью-то тайну в своих целях.

Безжалостные Львы

Львы ни перед чем не остановятся на пути к мечте. Если дело касается их собственных планов и задач, чужие судьбы не имеют значения. Привыкшие получать от жизни все, они не любят проигрывать, поэтому готовы идти по головам, лишь бы приблизиться к заветной цели. Часто Львы и сами страдают от затмевающих взор амбиций, так как все свое время посвящают их реализации. Постоянная усталость и рой мыслей в голове при этом не отвлекают представителей этого знака от работы — они готовы терпеть лишения и даже страдать ради вожделенной победы. Что касается остальных — лучше не вставайте на пути беспринципных Львов!

Близнецы-тираны

Внешняя хрупкость и миловидность свойственна многим Близнецам. Они улыбчивы, вежливы и приветливы, любят посмеяться, побыть в хорошей компании, с радостью отвечают на симпатию окружающих. Но в душе их кишат бесы, превращая порой в жестоких и властных деспотов. У Близнецов есть свои жизненные правила, но установить их эти тираны пытаются для всех, кто оказывается рядом. Непослушание и отклонение от плана карается строго и беспощадно.

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