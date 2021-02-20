В Ленобласти 76-летняя старушка стала жертвой изнасилования

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Владимир Репман
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По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления.

В Ленобласти 76-летняя старушка стала жертвой изнасилования

Фото: Известия / Алексей Майшев

В Лужском районе Ленинградской области неизвестный напал на 76-летнюю пенсионерку и изнасиловал ее. Инцидент произошел в поселке Толмачево всего в километре от магазина.

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, по подозрению в совершении преступления по горячим следам задержан проживающий в том же поселке 34-летний Михаил К. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали слесаря, убившего и изнасиловавшего 76-летнюю пенсионерку, в Саратове 38-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, набросился на 65-летнюю местную жительницу и надругался над ней, а в Петербурге бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю женщину среди бела дня.

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