В Ленобласти 76-летняя старушка стала жертвой изнасилования

В Лужском районе Ленинградской области неизвестный напал на 76-летнюю пенсионерку и изнасиловал ее. Инцидент произошел в поселке Толмачево всего в километре от магазина.

Как сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах, по подозрению в совершении преступления по горячим следам задержан проживающий в том же поселке 34-летний Михаил К. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве задержали слесаря, убившего и изнасиловавшего 76-летнюю пенсионерку, в Саратове 38-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, набросился на 65-летнюю местную жительницу и надругался над ней, а в Петербурге бездомный-рецидивист избил и изнасиловал 80-летнюю женщину среди бела дня.