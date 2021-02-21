Какие знаки зодиака никогда не смогут быть вместе и почему?

Найти «вторую половинку» гораздо проще, чем кажется, утверждают астрологи. Но только если знать один секрет: никогда не нужно строить отношения с человеком, чья энергетика кардинально отличается от вашей. Как бы не было обидно, теория «притягивающихся противоположностей» порой играет злую шутку.

Среди прочих, к примеру, эксперты выделяют ТОП-3 пар знаков зодиака, совместное проживание которых чревато грандиозными скандалами и психологическими травмами.

Лев и Дева

Личности, рожденные под знаком Льва, не терпят критики. В их идеальном мире существуют лишь слуги, чья задача — ублажать хозяина. Непримиримые и гордые они никогда не захотят слушать и слышать партнера, чего не скажешь о Девах. Представители этого знака коммуникабельны и крайне требовательны, а потому спокойной жизни Львам уж точно не дадут. Эти отношения могут закончиться так и не начавшись. Ну, согласитесь, кому приятно после первого секса слушать лекцию о разбросанных носках?

Козерог и Близнецы

Консервативные, мрачные и замкнутые Козероги никогда не смогут понять добродушных и открытых Близнецов. Главной проблемой в этих отношениях может стать ревность. Понимая, что Близнецы не смогут усидеть на месте, Козероги предпримут отчаянную попытку «подмять» их под себя. Тотальный контроль и постоянные упреки окончательно разрушат и без того хрупкую семейную идиллию.

Телец и Овен

Чтобы выявить причину разногласий в этой паре, не нужно углубляться в анализ. Достаточно лишь вспомнить, как выглядят описанные знаки: оба копытные, оба с рогами. Овны и Тельцы, хоть и находятся рядом в зодиакальном календаре, но в реальности никогда не смогут ужиться. Первые — личности жесткие и упрямые, вторые — ранимые и нежные. Одни стремятся построить карьеру, другие требуют внимания и рождения детей. Регулярные бытовые конфликты на почве разных взглядов на жизнь — вот что в конечном итоге разрушает любой союз.

Впрочем, не только требовательность и взбалмошность мешает выстроить долгие отношения. Среди прочих встречаются и слишком обидчивые знаки зодиака, которые нытьем и придирками замучают даже самых терпеливых партнеров, пишет News.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, люди с какими темпераментами никогда не смогу построить крепкие отношения.