Звезду «Кривого зеркала» рассмешили нападки Соседова на заработки Галкина

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 386

Александр Морозов отметил, что музыкальный критик и сам «кривляется» за деньги.

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; Instagram @morozov_artist; 5-tv.ru

Звезду «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы» Александра Морозова рассмешили слова музыкального критика Сергея Соседова о том, якобы юморист Максим Галкин получает огромные деньги, которых не заслуживает. В беседе с 5-tv.ru Морозов заявил, что хоть он и относится к Соседову хорошо, но с его словами категорически не согласен.

«Конечно же Сережа прав, потому что мы все кривляки и должны вообще кривляться бесплатно, — рассмеялся юморист, — Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги. Я причем к Сереже хорошо отношусь. Мы знакомы. Но кто в праве вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора», — уверен Александр Морозов.

Ранее Сергей Соседов возмутился из-за огромных гонораров, которые получает за свои выступления юморист и шоумен Максим Галкин. По мнению критика, мужу Аллы Пугачевой не приходится прикладывать для выполнения своей работы практически никаких усилий. Пародии и ведение программ даются Галкину настолько легко, что не стоят тех денег, которые за них платят, считает критик.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Кривого зеркала» Михаил Церишенко оценил высказывание Сергея Соседова о гонорарах Максима Галкина.

Читайте также

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
73.98
0.01 89.66
0.12
Три знака зодиака, представителям которых плевать на других

Последние новости

23:45
Курс биткоина снова обновил исторический максимум
23:33
Стали известны победители шоу «Танцы со звездами»
23:17
Как вычисляют террористов на авиарейсах, рассказали в ФСБ
23:01
Семь человек погибли при крушении самолета ВВС Мексики
22:59
«Такую вы еще не видели!» — Бледанс восхитилась актерским талантом Лолиты
22:50
Звезду «Кривого зеркала» рассмешили нападки Соседова на заработки Галкина

Сейчас читают

Звезда «Кривого зеркала» Церишенко оценил высказывание Соседова о гонорарах Галкина
Василиса Володина предупредила о последствиях влияния ретроградного Меркурия
Три знака зодиака, которые по жизни ведут себя как «обиженки»
Заказчиков статьи о сыне Плющенко выявит очная ставка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака