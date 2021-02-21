Звезду «Кривого зеркала» рассмешили нападки Соседова на заработки Галкина

Звезду «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы» Александра Морозова рассмешили слова музыкального критика Сергея Соседова о том, якобы юморист Максим Галкин получает огромные деньги, которых не заслуживает. В беседе с 5-tv.ru Морозов заявил, что хоть он и относится к Соседову хорошо, но с его словами категорически не согласен.

«Конечно же Сережа прав, потому что мы все кривляки и должны вообще кривляться бесплатно, — рассмеялся юморист, — Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги. Я причем к Сереже хорошо отношусь. Мы знакомы. Но кто в праве вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора», — уверен Александр Морозов.

Ранее Сергей Соседов возмутился из-за огромных гонораров, которые получает за свои выступления юморист и шоумен Максим Галкин. По мнению критика, мужу Аллы Пугачевой не приходится прикладывать для выполнения своей работы практически никаких усилий. Пародии и ведение программ даются Галкину настолько легко, что не стоят тех денег, которые за них платят, считает критик.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Кривого зеркала» Михаил Церишенко оценил высказывание Сергея Соседова о гонорарах Максима Галкина.