ТОП-5 знаков зодиака, которым можно доверить любой секрет

Далеко не все люди могут отличиться тем, что умеют хранить чужие секреты. Однако представители пяти знаков зодиака имеют такой талант. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о них StarHit.ru.

Скорпион

Этот знак горяч и экспрессивен во многих вопросах, но его отличает умение дружить и держать язык за зубами. По отношению к чужим тайнам, особенно близких людей, он осторожен — его даже не надо просить об этом.

Стрелец

Представители этого знака знают цену слову — как своему, так и чужому. Если хочется выговориться, то лучшего собеседника, чем Стрелец, не найти. Он всегда окажет поддержку, даже если в чем-то не согласен, найдет доводы, подберет нужные слова. И вряд ли кто-то посторонний узнает об этом разговоре.

Близнецы

У рожденных под знаком Близнецов есть особенность — они следят за своей репутацией и не позволяют себе сплетничать. Близнецы даже могут пожертвовать собственными интересами во имя чести. Им можно доверять.

Весы

Главное качество Весов — врожденное умение контролировать свои эмоции — их не заметишь в интригах и склоках, их не интересуют чужие дела, они живут своей жизнью. Из представителей этого знака невозможно даже целенаправленно выудить информацию. Они могут закончить любую беседу словами «тема закрыта».

Дева

Девы — надежные, проверенные, преданные. Они никогда не пойдут на сговор с совестью. Слово «секрет» для них свято. Уйдут от ответа, сменят тему разговора, переведут на шутку, но никогда «своих» не подставят.

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