ТОП-5 знаков зодиака, которым можно доверить любой секрет

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Егор Измалкин
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Экстрасенс рассказал, кто умеет хранить тайны лучше других.

ТОП-5 знаков зодиака, которым можно доверить любой секрет

Фото: Depositphotos / olly18

Далеко не все люди могут отличиться тем, что умеют хранить чужие секреты. Однако представители пяти знаков зодиака имеют такой талант. Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал о них StarHit.ru.

Скорпион

Этот знак горяч и экспрессивен во многих вопросах, но его отличает умение дружить и держать язык за зубами. По отношению к чужим тайнам, особенно близких людей, он осторожен — его даже не надо просить об этом.

Стрелец

Представители этого знака знают цену слову — как своему, так и чужому. Если хочется выговориться, то лучшего собеседника, чем Стрелец, не найти. Он всегда окажет поддержку, даже если в чем-то не согласен, найдет доводы, подберет нужные слова. И вряд ли кто-то посторонний узнает об этом разговоре.

Близнецы

У рожденных под знаком Близнецов есть особенность — они следят за своей репутацией и не позволяют себе сплетничать. Близнецы даже могут пожертвовать собственными интересами во имя чести. Им можно доверять.

Весы

Главное качество Весов — врожденное умение контролировать свои эмоции — их не заметишь в интригах и склоках, их не интересуют чужие дела, они живут своей жизнью. Из представителей этого знака невозможно даже целенаправленно выудить информацию. Они могут закончить любую беседу словами «тема закрыта».

Дева

Девы — надежные, проверенные, преданные. Они никогда не пойдут на сговор с совестью. Слово «секрет» для них свято. Уйдут от ответа, сменят тему разговора, переведут на шутку, но никогда «своих» не подставят.

Ранее 5-tv.ru писал о трех знаках зодиака, представителям которых плевать на других.

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