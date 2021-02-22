«Все есть!»: вдова Мягкова возмущена слухами о бедности и одиночестве

Вдова народного артиста РСФСР Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская, которая не смогла присутствовать на похоронах мужа после пережитого инсульта, находится под присмотром родственников. Об этом рассказал ее представитель, опровергнув слухи об одиночестве женщины и ее бедственном положении.

«Сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности — все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока. Не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — заявил он в интервью сайту KP.RU.

Известно, что в браке Вознесенская и Мягков, которые прожили вместе 58 лет, не смогли завести детей. А вот племянников у них действительно много. У Анастасии Валентиновны есть две сестры — и у каждой из них по трое детей. А у сестры Андрея Васильевича — двое взрослых детей. Все они ухаживают за вдовой.

Сам Мягков при жизни признавался в интервью Андрею Малахову, что жил он с супругой не в роскоши, но в достатке — всего хватало, так как актер получал надбавки к пенсии как народный артист и был лауреатом госпремии.

Андрей Мягков умер в ночь на 18 февраля у себя дома в Москве на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Как писал 5-tv.ru, актера похоронили на Троекуровском кладбище.