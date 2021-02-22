«Должен был уже привыкнуть, что мы не вместе»: Балуев о своей главной любви

Актер Александр Балуев, который несколько лет назад расстался с польской журналисткой Марией Урбановской, рассказал о том, кого сейчас считает главной любовью своей жизни.

«Я люблю. Но, если говорить о любви мужчины и женщины, тут много нюансов, все непросто. Нужно еще у второй половины спрашивать, любит ли она… А есть любовь безусловная и абсолютная. Это любовь детей и родителей. Я люблю свою дочь безгранично. Маруся — моя главная любовь в жизни…», — заявил артист в интервью «7Дней».

Балуев поделился своими переживаниями по поводу того, что сейчас ему почти не удается видеться с наследницей. Она много лет живет в Варшаве, и из-за пандемии актер не может ее навестить.

«Я должен был уже привыкнуть, что мы не вместе, но все равно очень скучаю по ней», — отметил Александр.

Что касается любви между мужчиной и женщиной, Балуев признался, что его представления о них сильно трансформировались в течение жизни. По его словам, каждый человек подвержен страсти, но с возрастом подключается голова. При этом, считает знаменитость, на любовь «обречены все». По словам Александра то, как сейчас в кино изображают это чувство, ему не нравится, отмечая что на экране видит не жизнь, а какой-то «перевертыш».

Ранее 5-tv.ru писал, что Балуев высказался о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.