«Кто у нас не выпивает?» — актер Балуев высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
Звезда фильма «Антикиллер» признался, что у него вызывает сожаление как семья погибшего, так и судьба самого артиста, приговоренного к восьми годам колонии.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Известный актер и режиссер фильма «Отель» Александр Балуев дал развернутое интервью «Известиям», в котором выразил свое отношение ко многим темам, обсуждаемым в обществе. В частности, речь зашла о резонансном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Решением суда звезда отечественного кинематографа, устроивший аварию, был приговорен к восьми годам колонии общего режима.
Комментируя данную ситуацию и все обсуждения, развернувшиеся вокруг Михаила Ефремова, Балуев отметил, что ему одинаково жаль обе стороны: и семью погибшего Захарова, и актера, попавшего под статью уголовного кодекса.
«Кто у нас не выпивает? Наверное, в России меньше 1% тех, кто вообще не пьет и не курит. Лишь они имеют право сказать: „Ты алкоголик!“ Все остальные употребляют. Другое дело — в какой степени? Я и сам подвержен — тоже люблю выпить. Но, конечно, садиться за руль в таком состоянии недопустимо. У меня эта ситуация вызывает ужасное сожаление и сочувствие, в том числе к Мише. Ведь не только семья Захарова потеряла своего отца и мужа», — поделился своим мнением Балуев.
ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня в центре Москвы. В результате аварии скончался водитель фургона Lada, в который въехал джип артиста. Суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.
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