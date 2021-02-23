Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как распознать вещий сон

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Анна Васильева
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Экстрасенс Николь Кузнецова также поведала, какие существуют виды пророческих сновидений.

Фото, видео: Instagram @nikol.official

Каждому человеку хоть раз в жизни снился вещий сон. Они бывают как положительными, так и отрицательными, и обычно воплощаются в реальной жизни. Между тем, по мнению экстрасенса Николь Кузнецовой, плохих снов не всегда стоит бояться. Финалистка 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на своей странице в Instagram назвала несколько видов вещих снов.

По словам экстрасенса, бывают: сны-предупреждения о болезни, сны, предсказывающие какие-либо жизненные ситуации, и сны, в которых человек видит незнакомые ему места.

«Большинство людей может вспомнить пару вещих снов — своих или пересказанных другими. Нередко они касаются негативных событий, например смерти родственника. Мы воспринимаем множество информации неосознанно, запоминаем ее, хотя не стремимся к этому. Все это может всплывать во снах. Самое главное — не бояться таких сновидений. Возможно, кто-то пытается предупредить вас о той или иной ситуации», — написала Николь Кузнецова.

Instagram @nikol.official

Она добавила, что в большинстве сновидений негативные вещи происходят только потому, что люди боятся их. Это вовсе не означает, что они произойдут и в реальной жизни.

«Если вам приснилось что-то ужасное, не спешите думать, что это обязательно случится в реальности. И даже если плохой сон окажется вещим, вы всегда можете изменить предсказанную судьбу. Ваша жизнь в ваших руках, а вещие сны показывают лишь вероятное развитие событий», — пояснила экстрасенс.

Кузнецова добавила, что отличить вещий сон от обычного сновидения можно по ощущению, будто все увиденное было словно наяву.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенс Николь Кузнецова назвала восемь кармических причин бесплодия.

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