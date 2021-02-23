🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 февраля, растущая Луна в Раке способствует неспешной и монотонной работе. А вот давать деньги в долг не стоит — можно не дождаться их обратно. Лучше всего в этот день заняться давно запланированными делами. В отношениях с противоположным полом возможны ссоры и общая напряженность — для свидания время неподходящее.

♈ Овен

Сместите свое внимание с собственных несовершенств на то, чем судьба щедро наделила вас при рождении, Овны. Вы воспринимаете свои таланты как должное. А ведь именно они делают вас уникальными. Поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть. Это поможет меньше переживать о недостижимом.

Космический совет: научитесь ценить свои сильные стороны.

♉ Телец

В вашей жизни наступает прекрасный период, Тельцы. Вы заметите, что все вокруг начнет приносить свои плоды — и проект, над которым вы столько трудились, и личные отношения. Возможно, некоторых из вас ждут хорошие новости о скором прибавлении в семье. Не забывайте принимать все дары с благодарностью.

Космический совет: приготовьтесь к приятным сюрпризам в жизни.

♊ Близнецы

Кому и чему вы уделяете все свое внимание, Близнецы? Подумайте, стоят ли того эти занятия или люди. Быть может, пришла пора порвать с токсичным партнером или научиться отказывать слишком назойливым коллегам. Попробуйте чаще говорить «нет» — вы удивитесь, как много людей пользуются вашей безотказностью и совсем не беспокоятся о вас.

Космический совет: научитесь охранять личные границы.

♋ Рак

Все деньги мира не сделают вас счастливыми, Раки. Так что перестаньте заваливать себя работой, найдите время для отдыха, общения с друзьями, романтических отношений или нового хобби. Поверьте, сейчас — самое время для познания своего внутреннего мира.

Космический совет: уделяйте больше времени себе, а не работе.

♌ Лев

Львов поджидает возможность карьерного роста или смены работы. Не упустите ее, ведь новость о повышении или предложение о переходе в новую компанию может появиться совершенно неожиданно. Будьте бдительны, взвесьте все за и против, но не раздумывайте слишком долго. Пришло время что-то изменить в жизни.

Космический совет: не бойтесь принимать важные решения.

♍ Дева

Сейчас в вашей жизни наступил этап, когда все по-настоящему идеально, Девы. Если вам так не кажется, то просто оглянитесь по сторонам. У вас есть родные, друзья, работа? Вы довольны своими достижениями, есть, к чему стремиться? Значит, у вас все хорошо. Не бросайтесь громкими фразами, не сетуйте на жизнь — тогда все будет хорошо и в будущем.

Космический совет: поблагодарите судьбу за все, что у вас есть.

♎ Весы

Что-то новое не появляется в нашей жизни из ничего — оно рождается из хаоса и беспорядка. Если у вас все плохо, то не отчаивайтесь, Весы. Попробуйте успокоиться и решить, куда вы хотите двигаться дальше. Возможно, именно в период отчаяния вам в голову придет гениальная идея. Нужно просто пережить этот непростой период.

Космический совет: начните работать над улучшением своей жизни.

♏ Скорпион

Есть то, что мы делаем по любви, а есть то, за что получаем деньги. Если ваша работа не является сочетанием обеих сторон, то попробуйте это изменить, Скорпионы. Сейчас — подходящее время для перемен: поиска нового места работы и даже смены профессии. Наступает весна, а значит пришло время для обновления.

Космический совет: задумайтесь над сменой места работы.

♐ Стрелец

Хорошо, если вы окружены массой друзей и близких. Но не забывайте о себе, всем иногда нужно время, чтобы отдохнуть в одиночестве, Стрельцы. Медитация, прогулки наедине с собой, SPA, выходные вдали от дома. Это поможет перезагрузиться, вспомнить о важности собственного мнения и интересов.

Космический совет: проведите время наедине с собой.

♑ Козерог

Тема здоровья и хорошего самочувствия должна стать приоритетной для вас, Козероги. Слишком долго вы откладывали заботу о своем теле и духе. Добавьте немного физической активности, начните делать зарядку, посетите специалистов, сдайте анализы. Сделайте привычкой необходимость ухаживать за собой.

Космический совет: проверьте свое здоровье.

♒ Водолей

У вас многое хорошо получается — и на работе, и в жизни, Водолеи. Кажется, пришло время передать свои знания молодому поколению и выступить в качестве наставника. Это позволит вам понять, насколько вы преуспели в своей профессии или любимом деле, и действительно поможет новичкам. Но не забывайте, что вы можете только делиться опытом, но не требовать от других выполнять все строго по-вашему. У всех должно быть право идти своим путем.

Космический совет: поделитесь своим опытом с теми, кто в этом нуждается.

♓ Рыбы

Если вам свойственно ругать и принижать себя, то хватит это делать, Рыбы. Вы должны научиться хвалить себя, одобрять свои действия, даже если они закончились провалом. Ошибки воспринимайте как опыт, а себя — как человека, которому еще многому предстоит научиться. Не нужно произносить обидных слов в свой адрес, похвала намного лучше способствует движению вперед.

Космический совет: научитесь любить себя.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение астролога о том, какие дни будут самыми удачными на неделе с 22 по 28 февраля.