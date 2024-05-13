Пустые оскорбления: состоялось первое слушание по делу Киркорова и Успенской

У представителей певицы нет никаких весомых аргументов.

В Москве прошло первое слушание по делу Филиппа Киркорова против Любови Успенской, которая не так давно обвинила поп-короля в женоненавистничестве. В суде певицу представляла адвокат, которая, по словам защиты Киркорова, абсолютно не подготовилась к процессу.

«То, что говорила представительница Американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев по поводу того, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует, и ходить на суд никто не собирается, оказалось ложью — Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что к суду не подготовлена. Просит перенести заседание, суд выслушал и начал заседание», — заявил адвокат Филиппа Бедросовича Александр Добровинский в беседе с сайтом Газета.ру.

Если верить появившимся подробностям дела, сторона Успенской сводила все свои доводы к участию Киркорова в «голой вечеринке», однако скандальное событие было уже после обвинений со стороны артистки. Кроме того, адвокат певца считает, что даже шумиха вокруг вечеринки — не повод для оскорблений.

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