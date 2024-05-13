Пустые оскорбления: состоялось первое слушание по делу Киркорова и Успенской
Адвокат Добровинский: защите Успенской в суде нечего противопоставить Киркорову
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
У представителей певицы нет никаких весомых аргументов.
В Москве прошло первое слушание по делу Филиппа Киркорова против Любови Успенской, которая не так давно обвинила поп-короля в женоненавистничестве. В суде певицу представляла адвокат, которая, по словам защиты Киркорова, абсолютно не подготовилась к процессу.
«То, что говорила представительница Американской гражданки Успенской на протяжении нескольких месяцев по поводу того, что суд с Киркоровым ее доверителя не интересует, и ходить на суд никто не собирается, оказалось ложью — Елена Сенина пришла сегодня на суд и заявила, что к суду не подготовлена. Просит перенести заседание, суд выслушал и начал заседание», — заявил адвокат Филиппа Бедросовича Александр Добровинский в беседе с сайтом Газета.ру.
Если верить появившимся подробностям дела, сторона Успенской сводила все свои доводы к участию Киркорова в «голой вечеринке», однако скандальное событие было уже после обвинений со стороны артистки. Кроме того, адвокат певца считает, что даже шумиха вокруг вечеринки — не повод для оскорблений.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Пашу Техника избили и ограбили неизвестные лица.
Читайте также
36%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?