США все же проговорились о реальных целях санкций против «Северного потока — 2»

Эфирная новость 2 115

Мгновенной была реакция на высказывание, как в России, так и в Германии.

Фото, видео: www.globallookpress / Jens Büttner; 5-tv.ru

Тема:
Северный поток — 2

В США наконец признали, что «Северный поток — 2» затрагивает их геополитические интересы и экономика тут вовсе не при чем. И поэтому санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода будут усиливаться. Об том на брифинге заявил представитель государственного департамента.

В нашем МИДе уже ответили, что Штаты подрывают основы свободной торговли и конкуренции. Все больше об этом говорят и в Германии. В Бундестаге уже призвали страны Евросоюза выработать общую стратегию по защите своих энергетических компаний от американских ограничений.

Тема:
Северный поток — 2
23 февр
В МИД РФ заявили, что США подрывают принципы конкуренции в отношении «СП-2»
23 февр
Немецкая страховая компания отказалась от работы с «Северным потоком — 2»
23 февр
США признали, что ввели санкции против «Северного потока — 2» из-за геополитики
22 февр
США ввели санкции против укладчика труб «Северного потока — 2»
21 февр
Оператор СП-2 запросил немедленное разрешение на строительство в водах ФРГ
20 февр
Госдеп США не предложил новые санкцие против «Северного потока — 2»
19 февр
Лавров назвал вопрос «Северного потока — 2» закрытым для уважающих закон людей
19 февр
Список санкций по «Северному потоку — 2» будет коротким из-за смены курса США
19 февр
США представят новый список санкций по «Северному потоку — 2»
18 февр
Песков предложил США озаботиться замерзающим Техасом, а не СП-2

Читайте также

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.23 89.67
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
«Казалось, у него будет большая карьера»: актер Баринов о Дмитрии Писаренко
16:04
Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович получил российское гражданство
15:59
Сыгравшую радистку Кэт актрису Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище — видео
15:48
Вакцина «Спутинк V» получила регистрацию в Египте
15:32
Песков объяснил, почему Путин был на морозе без шапки
15:31
Путин: Россию хотят ослабить и поставить под внешний контроль

Сейчас читают

На Троекуровском кладбище готовятся к похоронам Градовой — эксклюзивное видео
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Не до смеха: Жуков закрыл прибыльный бар из-за пьяных дебошей звезд Comedy Club

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака