США все же проговорились о реальных целях санкций против «Северного потока — 2»
Мгновенной была реакция на высказывание, как в России, так и в Германии.
Фото, видео: www.globallookpress / Jens Büttner; 5-tv.ru
В США наконец признали, что «Северный поток — 2» затрагивает их геополитические интересы и экономика тут вовсе не при чем. И поэтому санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода будут усиливаться. Об том на брифинге заявил представитель государственного департамента.
В нашем МИДе уже ответили, что Штаты подрывают основы свободной торговли и конкуренции. Все больше об этом говорят и в Германии. В Бундестаге уже призвали страны Евросоюза выработать общую стратегию по защите своих энергетических компаний от американских ограничений.
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