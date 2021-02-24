В США наконец признали, что «Северный поток — 2» затрагивает их геополитические интересы и экономика тут вовсе не при чем. И поэтому санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода будут усиливаться. Об том на брифинге заявил представитель государственного департамента.

В нашем МИДе уже ответили, что Штаты подрывают основы свободной торговли и конкуренции. Все больше об этом говорят и в Германии. В Бундестаге уже призвали страны Евросоюза выработать общую стратегию по защите своих энергетических компаний от американских ограничений.